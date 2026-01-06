MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „A.-H.“-Effekt: Leipziger Ausstellung zeigt das diktatorisch unmoderne Kunsthandwerk der Nazis

Markenware: Kantinengeschirr aus der Nazizeit nach den Entwürfen des NS-Amtes „Schönheit der Arbeit“ in der Sonderausstellung „Formen der Anpassung“ im Leipziger Grassimuseum.
Markenware: Kantinengeschirr aus der Nazizeit nach den Entwürfen des NS-Amtes „Schönheit der Arbeit“ in der Sonderausstellung „Formen der Anpassung“ im Leipziger Grassimuseum. Bild: Torsten Kohlschein
Tatwerkzeuge für Schreibtischtäter: Kanzleigerät mit Halbedelsteinen aus erzgebirgischer Produktion.
Tatwerkzeuge für Schreibtischtäter: Kanzleigerät mit Halbedelsteinen aus erzgebirgischer Produktion. Bild: Torsten Kohlschein
Wiedergänger: Die knallrote Replik (rechts) des kleinen Volksempfängers von 1938 bewarb der Quelle-Versand 1974 in seinem Katalog - ohne Verweis auf das Original.
Wiedergänger: Die knallrote Replik (rechts) des kleinen Volksempfängers von 1938 bewarb der Quelle-Versand 1974 in seinem Katalog - ohne Verweis auf das Original. Bild: Torsten Kohlschein
Markenware: Kantinengeschirr aus der Nazizeit nach den Entwürfen des NS-Amtes „Schönheit der Arbeit“ in der Sonderausstellung „Formen der Anpassung“ im Leipziger Grassimuseum.
Markenware: Kantinengeschirr aus der Nazizeit nach den Entwürfen des NS-Amtes „Schönheit der Arbeit“ in der Sonderausstellung „Formen der Anpassung“ im Leipziger Grassimuseum. Bild: Torsten Kohlschein
Tatwerkzeuge für Schreibtischtäter: Kanzleigerät mit Halbedelsteinen aus erzgebirgischer Produktion.
Tatwerkzeuge für Schreibtischtäter: Kanzleigerät mit Halbedelsteinen aus erzgebirgischer Produktion. Bild: Torsten Kohlschein
Wiedergänger: Die knallrote Replik (rechts) des kleinen Volksempfängers von 1938 bewarb der Quelle-Versand 1974 in seinem Katalog - ohne Verweis auf das Original.
Wiedergänger: Die knallrote Replik (rechts) des kleinen Volksempfängers von 1938 bewarb der Quelle-Versand 1974 in seinem Katalog - ohne Verweis auf das Original. Bild: Torsten Kohlschein
Kultur
„A.-H.“-Effekt: Leipziger Ausstellung zeigt das diktatorisch unmoderne Kunsthandwerk der Nazis
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Bauhaus zur Blut-und-Boden-Ästhetik: Wie das NS-Regime die angewandte Kreativität vereinnahmte. Die Ausstellung „Formen der Anpassung“ im Grassi erzählt von der „Gleichschaltung der Dinge“.

„Der Führer ist in der Stadt!“ – Die Nachricht ging am 6. März 1934 in Leipzig um wie ein Lauffeuer. Adolf Hitler weilte an jenem Dienstag auf Einladung von OB Carl Goerdeler in der Pleißenmetropole. Zur Grundsteinlegung für das monumentale, nie vollendete Richard-Wagner-Denkmal. Die vermeintlich frohe Kunde erreichte auch die Aussteller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
8 min.
Ehre, Verrat oder Gewissen? Warum Menschen den Krieg verweigern
Ein Stolperstein wurde für Otto Kühlen am 25. April 2024 am Flachsmarkt in Duisburg verlegt. Kühlen wurde als Deserteur 1941 zum Tode verurteilt.
Fahnenflucht galt seit jeher als ehrlos. Vom antiken Rom bis zur Wehrmacht: Deserteure standen im Widerspruch zum Staatsgehorsam. Doch ihre Motive sind universell - und brandaktuell.
Tobias Prüwer
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
08.10.2024
6 min.
150 Jahre Grassi-Museum: Was die Mitarbeiter am meisten lieben
Die „Goldene Ananas“ - eine im Stil des Art Déco aus gezackten Vasenformen zusammengesetzte Form - ziert das Grassi-Museum für Angewandte Kunst in Leipzig. Die Einrichtung beght in diesem Jahr ihr 150. Bestehen.
Das Museum für Angewandte Kunst in Leipzig befindet sich im Jubiläumsjahr. „Freie Presse“ fragte Menschen vor und hinter den Kulissen, welche Objekte sie ins Herz geschlossen haben - und warum.
Sarah Alberti
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel