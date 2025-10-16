Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • ARD-Serie Fleischwolf: Deutschrap-Video trifft Comedy

In der Serie „Fleischwolf“ wollen Andrej Filatow und Zino Markarian vor allem eins: groß rauskommen. Los geht alles auf einer Halal-Hochzeit.
In der Serie „Fleischwolf“ wollen Andrej Filatow und Zino Markarian vor allem eins: groß rauskommen. Los geht alles auf einer Halal-Hochzeit. Bild: Screenshot Freie Presse/funk/YouTube
In der Serie „Fleischwolf“ wollen Andrej Filatow und Zino Markarian vor allem eins: groß rauskommen. Los geht alles auf einer Halal-Hochzeit.
In der Serie „Fleischwolf“ wollen Andrej Filatow und Zino Markarian vor allem eins: groß rauskommen. Los geht alles auf einer Halal-Hochzeit. Bild: Screenshot Freie Presse/funk/YouTube
Kultur
ARD-Serie Fleischwolf: Deutschrap-Video trifft Comedy
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Serie „Fleischwolf“ greift die Absurditäten auf, die Deutschrap zu bieten hat. Zwischen Realität und Fiktion erzählt sie sketchhaft von zwei Männern, die unbedingt eines wollen: Ruhm.

Endlich berühmt sein, Ansagen machen, Geld verdienen und dabei bloß nicht gecancelt werden: So trifft Deutschrap-Ästhetik auf Comedy. Stellenweise soll das auch „woke“ sein. „Fleischwolf“, eine neue Serie von „funk“, dem jungen Programm der ARD, schmeißt vieles zusammen, was Popkultur heute prägt. Heraus kommt ein wilder Mix, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
5 min.
Wie MTV das Musikfernsehen erfand – und warum es jetzt verschwindet
Trevor Horn von der britischen Band The Buggles im Clip „Video Killed the Radio Star“. Es war das erste Video, das MTV sendete.
Paramount stellt die MTV-Musikkanäle in Europa ein. Von „Video Killed the Radio Star“ bis „Thriller“: Wie Musikvideos zur Kunstform wurden – und warum manche an eine digitale Wiedergeburt glauben.
Maurice Querner
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
17.09.2025
4 min.
Nostalgie – die weh tut: Wie die neue ZDF-Neo-Serie „Chabos“ die Nullerjahre entzaubert
„Chabos - Hinein ins Weekend Feeling“: Peppi (Nico Marischka) macht sich vor einem Spiegel mit Gel eine Igelfrisur.
Sommermärchen, Bravo-Hits und Wodka-Bull im Partykeller: „Chabos“ bringt die Vergangenheit zurück. Mit Sprüchen, die wie Schläge fallen.
Anne Busch
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel