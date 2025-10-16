ARD-Serie Fleischwolf: Deutschrap-Video trifft Comedy

Die Serie „Fleischwolf“ greift die Absurditäten auf, die Deutschrap zu bieten hat. Zwischen Realität und Fiktion erzählt sie sketchhaft von zwei Männern, die unbedingt eines wollen: Ruhm.

Endlich berühmt sein, Ansagen machen, Geld verdienen und dabei bloß nicht gecancelt werden: So trifft Deutschrap-Ästhetik auf Comedy. Stellenweise soll das auch „woke" sein. „Fleischwolf", eine neue Serie von „funk", dem jungen Programm der ARD, schmeißt vieles zusammen, was Popkultur heute prägt. Heraus kommt ein wilder Mix, der...