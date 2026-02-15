MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Auf die Aura kommt es angeblich an: Welche Heilversprechen auf der Messe „Balance & Spirit“ in Chemnitz gemacht werden

Heilsteine und Duftöle gehören zu den harmloseren Angeboten auf der „Balance & Spirit“.
Heilsteine und Duftöle gehören zu den harmloseren Angeboten auf der „Balance & Spirit“. Bild: Kristin Schmidt
Georg Steffens ist ausgebildeter Rutenläufer und bietet geomantische Wanderungen an. Er nennt es „Geo-Expeditionen“. Bei ihm kann man auch Schamanen-Trommeln bauen.
Georg Steffens ist ausgebildeter Rutenläufer und bietet geomantische Wanderungen an. Er nennt es „Geo-Expeditionen“. Bei ihm kann man auch Schamanen-Trommeln bauen. Bild: Johanna Eisner
Tuen niemandem weh, außer im Portemonnaie: Heilsteine.
Tuen niemandem weh, außer im Portemonnaie: Heilsteine. Bild: Johanna Eisner
Hypnose, Tantra, Schwitzhütte, Geistiges Heilen, Yoga: Es gibt viele Möglichkeiten, um Blockaden zu lösen.
Hypnose, Tantra, Schwitzhütte, Geistiges Heilen, Yoga: Es gibt viele Möglichkeiten, um Blockaden zu lösen. Bild: Johanna Eisner
Ob die Aura wirklich richtig steht, sieht man, wenn der Blitz angeht.
Ob die Aura wirklich richtig steht, sieht man, wenn der Blitz angeht. Bild: Johanna Eisner
Dieser Aussteller bietet Coachings, erotische Massagen, Arbeiten im morphischen Feld, Familienstellen.
Dieser Aussteller bietet Coachings, erotische Massagen, Arbeiten im morphischen Feld, Familienstellen. Bild: Johanna Eisner
Heilsteine und Duftöle gehören zu den harmloseren Angeboten auf der „Balance & Spirit“.
Heilsteine und Duftöle gehören zu den harmloseren Angeboten auf der „Balance & Spirit“. Bild: Kristin Schmidt
Georg Steffens ist ausgebildeter Rutenläufer und bietet geomantische Wanderungen an. Er nennt es „Geo-Expeditionen“. Bei ihm kann man auch Schamanen-Trommeln bauen.
Georg Steffens ist ausgebildeter Rutenläufer und bietet geomantische Wanderungen an. Er nennt es „Geo-Expeditionen“. Bei ihm kann man auch Schamanen-Trommeln bauen. Bild: Johanna Eisner
Tuen niemandem weh, außer im Portemonnaie: Heilsteine.
Tuen niemandem weh, außer im Portemonnaie: Heilsteine. Bild: Johanna Eisner
Hypnose, Tantra, Schwitzhütte, Geistiges Heilen, Yoga: Es gibt viele Möglichkeiten, um Blockaden zu lösen.
Hypnose, Tantra, Schwitzhütte, Geistiges Heilen, Yoga: Es gibt viele Möglichkeiten, um Blockaden zu lösen. Bild: Johanna Eisner
Ob die Aura wirklich richtig steht, sieht man, wenn der Blitz angeht.
Ob die Aura wirklich richtig steht, sieht man, wenn der Blitz angeht. Bild: Johanna Eisner
Dieser Aussteller bietet Coachings, erotische Massagen, Arbeiten im morphischen Feld, Familienstellen.
Dieser Aussteller bietet Coachings, erotische Massagen, Arbeiten im morphischen Feld, Familienstellen. Bild: Johanna Eisner
Kultur
Auf die Aura kommt es angeblich an: Welche Heilversprechen auf der Messe „Balance & Spirit“ in Chemnitz gemacht werden
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Esoterik boomt: 20 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich dafür aus – mehr als für Bier. Auch auf der Chemnitzer Messe „Balance & Spirit“ kann man viel Geld für fragwürdige Methoden loswerden. Was wird hier angeboten?

Am Stand des Geomanten sitzt eine Frau, die mit einem Stein verkabelt ist. Der Geomant, er heißt Georg Steffen Kotzur, pendelt einen Kristall über einen laminierten Zettel. „Immer noch der Sympathikus“, sagt er. Ja, nickt die Frau. Das muss es sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.02.2025
2 min.
Messe „Balance & Spirit“ in Chemnitz: Auf der Suche nach Wohltaten für Körper und Seele
Vielfältige Angebote sollen Besucher der Messe „Balance & Spirit“ vom 7. bis zum 9. Februar im Wasserschloß Klaffenbach vorfinden.
Im Wasserschloß Klaffenbach beginnt am Freitag die Messe für Gesundheitsbewusste und spirituell Interessierte. Bis Sonntag ist sie geöffnet.
Galina Pönitz
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
13.02.2026
1 min.
Zwischen Klangschalen und Aurafotografie: Messe „Balance und Spirit“ im Wasserschloß Klaffenbach
Gesundheitsförderung und Alternativmedizin stehen im Fokus der Messe „Balance & Spirit“. Im Wasserschloß Klaffenbach treffen sich Experten und Interessierte. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher.
Babette Philipp
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel