Auf die Aura kommt es angeblich an: Welche Heilversprechen auf der Messe „Balance & Spirit“ in Chemnitz gemacht werden

Esoterik boomt: 20 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich dafür aus – mehr als für Bier. Auch auf der Chemnitzer Messe „Balance & Spirit“ kann man viel Geld für fragwürdige Methoden loswerden. Was wird hier angeboten?

Am Stand des Geomanten sitzt eine Frau, die mit einem Stein verkabelt ist. Der Geomant, er heißt Georg Steffen Kotzur, pendelt einen Kristall über einen laminierten Zettel. „Immer noch der Sympathikus", sagt er. Ja, nickt die Frau. Das muss es sein.