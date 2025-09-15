Ausgezeichnete Orgel-Talente bei den Silbermann-Tagen in Freiberg

Beim Abschlusskonzert der Silbermann-Tage führten die Gewinner das hohe Niveau des Orgelwettbewerbs vor. Außerdem war der Knabenchor Hannover mit diversen A-cappella-Werken zu Gast. Auch der ließ die Herzen der Barockliebhaber höher schlagen.

Bei diesem Niveau macht das Alter der Musiker stutzig. Die Gewinner des Silbermann-Orgelwettbewerbs zeigten beim Abschlusskonzert am Sonntag, wie sehr sie die Auszeichnungen verdienen. David Kiefer gewann den ersten Preis, Jannik Gerdes den zweiten und Jakub Moneta den dritten Preis. Hanna Cho bekam den Publikumspreis der europäischen...