Silbermanns Erben im Freiberger Dom: Publikum darf selbst abstimmen

Fünf junge Musiker stehen am Samstag im Finale des Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerbs. Am Sonntag folgt das Preisträgerkonzert.

Zum Finale des 17. Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerbs im Freiberger Dom dürfen am Samstag ab 10 Uhr fünf Nachwuchsmusiker antreten. Das hat die Jury unter Vorsitz von Henry Fairs bekanntgegeben. In der entscheidenden Wettbewerbsrunde müssen die Teilnehmer ihr Können an der Großen Domorgel mit einem anspruchsvollen Programm...