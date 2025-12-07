Backen statt Balgen: Dieser „Waffe(l)nschmied“ ist ein süßer Theater-Coup im Advent

Das Mittelsächsische Theater servierte in Freiberg Albert Lortzing neu: weniger Amboss, mehr Pâtisserie. Ein Abend, der mit Humor, Tempo und Ironie glänzt!

Schon der Titel verrät: Hier wird nicht geschmiedet, sondern gebacken. Thomas Smolejs neue Fassung von „Der Waffenschmied“ spielt mit Albert Lortzings bekannter Oper genauso frei wie eine gute Pâtisserie mit ihren Zutaten – mal luftig, mal kräftig, aber immer spielerisch. Die Premiere am Nikolaustag servierte daher am Samstag ein...