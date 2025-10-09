Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Egbert Soutschek als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau.
Egbert Soutschek als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau. Bild: Peter Awtukowitsch/Theater Plauen-Zwickau
Beliebt als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau: Egbert Soutschek ist tot
Redakteur
Von Maurice Querner
Mit unverkennbarem Timbre und Charme begeisterte er das Publikum in Plauen und Zwickau. Von 1999 bis 2009 war der Schauspieler hier in vielen Rollen zu sehen.

Unvergessen bleibt er als Buddy Holly: Mit schwarzer Brille, unverwechselbarem Timbre und Energie brachte Egbert Soutschek am Theater Plauen-Zwickau das Lebensgefühl des Rock‘n‘Roll auf die Bühne. Zehn Jahre lang prägte er dort das Musiktheater, begeisterte mit Witz, Rhythmusgefühl und Charme – und sang sich mit seiner Präsenz in die...
