  • Berlinale 2026: Von falschen Männern, guten und schlechten Filmen

Sandra Hüller, Schauspielerin, steht bei der Weltpremiere des Films „Rose“ (Sektion Wettbewerb) auf dem Roten Teppich am Berlinale Palast. Bild: Christoph Soeder/dpa
Berlinale 2026: Von falschen Männern, guten und schlechten Filmen
Von Kerstin Decker
Sandra Hüller spielt in „Rose“ einen Mann, der sich mit den Papieren eines gefallenen Kameraden ein neues Leben aufbaut.

Von den drei großen Filmfestivals gilt die Berlinale (12. bis 22. Februar) seit je als das politischste. Würde gerade in diesem Jahr auf der Leinwand zu spüren sein, wie sehr wir in einer Umbruchszeit leben? Dass wir die uns bekannte Welt vielleicht nicht mehr lange haben?
