Boris Lochthofen wird neuer Programmchef des MDR

Die Drei-Länderanstalt sieht keine Interessenkonflikte durch die unternehmerische Tätigkeit Lochthofens. Vor drei Jahren unterlag er noch im Rennen um den Intendantenposten Ralf Ludwig.

Ein gebürtiger Vogtländer wird zum wichtigsten Mann des MDR nach dem Intendanten: Der Rundfunkrat des MDR hat am Montag mit großer Mehrheit der Berufung von Boris Lochthofen zum Direktor der künftigen gemeinsamen MDR-Programmdirektion Halle/Leipzig zugestimmt. Die fünfjährige Amtszeit soll im April 2026 beginnen. Mit der Zusammenführung der... Ein gebürtiger Vogtländer wird zum wichtigsten Mann des MDR nach dem Intendanten: Der Rundfunkrat des MDR hat am Montag mit großer Mehrheit der Berufung von Boris Lochthofen zum Direktor der künftigen gemeinsamen MDR-Programmdirektion Halle/Leipzig zugestimmt. Die fünfjährige Amtszeit soll im April 2026 beginnen. Mit der Zusammenführung der...