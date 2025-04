Buchmesse in Leipzig ist eröffnet: Der Kampf um die Zerstreuung!

Zehntausende Besucher strömen wieder zum großen Lesefest in die Hallen der Leipziger Messe. Doch was ist so attraktiv daran, wenn die Onlinewelt für ein paar Tage offline scheinbar anfassbar wird?

„Worte bewegen Welten": Das offizielle Motto der diesjährigen Leipziger Buchmesse, verströmt einen gewissen Trotz. Ja, so dachte man mal, dass es war – gleichzeitig ist der Run auf das große Lesefest im Frühjahr so ungebrochen, dass fürs Wochenende die Karten begrenzt werden mussten, damit die Rappelfülle in den Messehallen nicht noch...