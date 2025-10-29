Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ von Frank Trommler: Plastisches Heimatland

Bücher
„Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ von Frank Trommler: Plastisches Heimatland
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit „Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ legt der aus Zwönitz stammende US-Germanist Frank Trommler die sehr lesenswerte Geschichte einer erzgebirgischen Unternehmerfamilie vor.

Frank Trommler, geboren 1939 als jüngstes Kind der Familie Dorothea und Ernst Trommler, die im erzgebirgischen Zwönitz jener Zeit eine international bekannte Schuhfabrik führten, ist Germanist, lebt in den USA.Er lehrte unter anderem an der renommierten Harvard-Universität deutsche Literatur- und Kulturgeschichte und war dort einer der ersten...
Mehr Artikel