„Öffnet sich der Himmel“ von Seán Hewitt: Im Kraftfeld der Überwältigung

Zwei junge Männer müssen im konservativen Nordengland der Jahrtausendwende mit den unkontrollierbaren Kräften ihrer Gefühle klarkommen: Seán Hewitt ist mit„Öffnet sich der Himmel“ ein Buch-Hit gelungen!

Rückwärts läuft die Zeit schneller. Die Jahre – für sich genommen lang, mühselig und ungewiss – spulen sich rasch ab, verflüssigen sich, und ein einzelner Sommer wandelt sich zu einem schimmernden Licht, das (…) beinahe augenblicklich in einen dunklen Winter gefasst wird“: So beginnt der Ire Seán Hewitt seinen Roman. Der erste Satz...