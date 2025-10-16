Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |
  • Buchtipps
  • |

  • „Öffnet sich der Himmel“ von Seán Hewitt: Im Kraftfeld der Überwältigung

„Öffnet sich der Himmel“ ist das Romandebüt von Seán Hewitt.
„Öffnet sich der Himmel“ ist das Romandebüt von Seán Hewitt. Bild: Verlag
„Öffnet sich der Himmel“ ist das Romandebüt von Seán Hewitt.
„Öffnet sich der Himmel“ ist das Romandebüt von Seán Hewitt. Bild: Verlag
Bücher
„Öffnet sich der Himmel“ von Seán Hewitt: Im Kraftfeld der Überwältigung
Von Kristin Vardi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei junge Männer müssen im konservativen Nordengland der Jahrtausendwende mit den unkontrollierbaren Kräften ihrer Gefühle klarkommen: Seán Hewitt ist mit„Öffnet sich der Himmel“ ein Buch-Hit gelungen!

Rückwärts läuft die Zeit schneller. Die Jahre – für sich genommen lang, mühselig und ungewiss – spulen sich rasch ab, verflüssigen sich, und ein einzelner Sommer wandelt sich zu einem schimmernden Licht, das (…) beinahe augenblicklich in einen dunklen Winter gefasst wird“: So beginnt der Ire Seán Hewitt seinen Roman. Der erste Satz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
06.08.2025
3 min.
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas: Über die Sünde aus Angst vor der Sünde
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas.
Ein norwegischer Klassiker von Torborg Nedreaas erscheint nach 80 Jahren auf deutsch.
Kristin Vardi
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
17.09.2025
2 min.
„Das schwarze Manuskript“ von Heinrich Steinfest: Skurriler Lektürespaß
„Das schwarze Manuskript“ ist das neue Buch von Heinrich Steinfest.
Steinfest erzählt mit Fabulierlust, klug und mitreißend.
Gisela Pelz
Mehr Artikel