Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld.
„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld. Bild: Verlag
„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld.
„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld. Bild: Verlag
Bücher
„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld: Verstehen Sie Spaß?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der britische Kult-Cartoonist hat schon vor einiger Zeit eine Art Sicherungsmechanismus in seine Bilder eingebaut: Bei ihnen fällt der Betrachtergroschen teilweise sehr langsam.

Cartoonist zu sein ist ein unsicheres Geschäft in Zeiten des aktuellen Internets: Nicht nur, dass dort kaum etwas so schnell und gratis verbreitet wird wie kleine, treffliche Bildpointen – mittlerweile gibt es auch reichlich KI-Stilimitate beliebter Spaßzeichner und ihrer Gags. Denn ulkigerweise lässt sich ausgerechnet ein Witz kaum schützen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
14.08.2025
1 min.
Folk Bitch Trio mit „Now Would Be A Good Time“: Bitterfrisch
Pop
Tim Hofmann
21.08.2025
2 min.
„Aus der Sudetendeutschen Küche“ von Harald Saul: Wie schmeckt das Sudetenland?
„Aus der Sudetendeutschen Küche“ von Harald Saul.
Der im März verstorbene Thüringer Koch und Ernährungswissenschaftler hat der Nachwelt Geschichten Vertriebener und Sammlungen von Rezepten aus der sudetendeutschen Küche hinterlassen.
Oliver Hach
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel