„Physik ist für die Katz“ von Tom Gauld: Verstehen Sie Spaß?

Der britische Kult-Cartoonist hat schon vor einiger Zeit eine Art Sicherungsmechanismus in seine Bilder eingebaut: Bei ihnen fällt der Betrachtergroschen teilweise sehr langsam.

Cartoonist zu sein ist ein unsicheres Geschäft in Zeiten des aktuellen Internets: Nicht nur, dass dort kaum etwas so schnell und gratis verbreitet wird wie kleine, treffliche Bildpointen – mittlerweile gibt es auch reichlich KI-Stilimitate beliebter Spaßzeichner und ihrer Gags. Denn ulkigerweise lässt sich ausgerechnet ein Witz kaum schützen...