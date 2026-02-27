„Wenn die Minderheiten keinen Schutzstatus bekommen, werden sie ausbluten“: Das sagt Autorin Ronya Othmann über die Situation in Syrien

Kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes ist die Autorin Ronya Othmann mit ihrem Vater, einem jesidischen Kurden, nach Syrien gereist. In ihrem aktuellen Buch „Rückkehr nach Syrien“ beschreibt sie ein Land zwischen Angst und Hoffnung. Wir haben mit ihr über ihre Reise und die Situation vor Ort gesprochen – und darüber, was der Umbruch für die Minderheiten des Landes bedeutet.