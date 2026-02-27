MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |
  • Buchtipps
  • |

  • „Wenn die Minderheiten keinen Schutzstatus bekommen, werden sie ausbluten“: Das sagt Autorin Ronya Othmann über die Situation in Syrien

Unter Assads konnte Autorin Ronya Othmann über ein Jahrzehnt lang nicht nach Syrien reisen.
Unter Assads konnte Autorin Ronya Othmann über ein Jahrzehnt lang nicht nach Syrien reisen. Bild: Paula Winkler
Unter Assads konnte Autorin Ronya Othmann über ein Jahrzehnt lang nicht nach Syrien reisen.
Unter Assads konnte Autorin Ronya Othmann über ein Jahrzehnt lang nicht nach Syrien reisen. Bild: Paula Winkler
Bücher
„Wenn die Minderheiten keinen Schutzstatus bekommen, werden sie ausbluten“: Das sagt Autorin Ronya Othmann über die Situation in Syrien
Redakteur
Von Lio Asal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes ist die Autorin Ronya Othmann mit ihrem Vater, einem jesidischen Kurden, nach Syrien gereist. In ihrem aktuellen Buch „Rückkehr nach Syrien“ beschreibt sie ein Land zwischen Angst und Hoffnung. Wir haben mit ihr über ihre Reise und die Situation vor Ort gesprochen – und darüber, was der Umbruch für die Minderheiten des Landes bedeutet.

Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
2 min.
Demonstrationen von Kurden und Iranern in Chemnitz
Iraner gedenken bei einer Kundgebung am Marx-Monument der Opfer des jüngsten Aufstandes.
Am Sonntag fanden nachmittags zwei politische Demonstrationen statt, eine zur Unterstützung der Kurden, die in Syrien angegriffen werden, eine gegen das Regime der Mullahs im Iran.
Jens Kassner
25.02.2026
8 min.
Mopedautos: Die neue Freiheit für Jugendliche
Annas Autochen sieht von vorn wie von hinten fast gleich aus.
Ursprünglich für behinderte Menschen entwickelt, fahren immer mehr Jugendliche ein Microcar - so wie Anna aus Werdau. Hier erzählt sie, wie sich das anfühlt, welche Vorteile es hat und warum es ein teures Vergnügen bleibt.
Susanne Plecher
11:00 Uhr
2 min.
Fiaccolata 2026: Flamme des Roten Kreuzes erreicht Geringswalde
Im vergangenen Jahr nahmen Anke Ziegert (l.) und Katja Alexandrowitz die Fackel entgegen.
Im stillen Gedenken an die Schrecken von Solferino, formieren sich jetzt in Geringswalde Mitglieder des DRK und tragen die Flamme der Hoffnung weiter.
Marion Gründler
19:08 Uhr
3 min.
Benzin und Diesel zu teuer: Experten fordern Behörden zum Eingreifen auf
Seit dem Jahreswechsel sind die Kraftstoffpreise im Schnitt um bis zu zehn Cent pro Liter hochgeschnellt. Die Erhöhung der CO2-Abgabe rechtfertigt diesen Preissprung nicht.
Seit dem Jahreswechsel müssen Autofahrer im Schnitt bis zu 10 Cent mehr für den Liter zahlen - angeblich wegen der CO2-Abgabe. Forscher widerlegen das jetzt.
Jürgen Becker
23.02.2026
5 min.
Anika Decker und Miriam Junge über ihren Podcast „Bin ich jetzt das Problem?!“: Hilfe bei Beziehungen, Jobkrisen und Selbstzweifeln
Miriam Junge und Anika Decker (rechts) haben den gemeinsamen Podcast „Bin ich jetzt das Problem?!“ gestartet.
Warum geraten Menschen in ungesunde Beziehungen? Wann sollte man im Job die Reißleine ziehen? Autorin Anika Decker und Coach Miriam Junge erklären, was ihr Podcast leisten will.
Maurice Querner
11:00 Uhr
3 min.
Ein Hoch auf den Dialekt: Wo de Sachsen-Muddi Erzgebirgisch lernt
Kristina vom Dorf – auch bekannt als Sachsen-Muddi – beim Erzgebirgisch lernen.
Kristina vom Dorf – auch bekannt als Sachsen-Muddi – hat sich am Mittwochabend in Annaberg einen unterhaltsamen Dialog mit ihren Fans geliefert. Sie haben dabei gleich noch Neuigkeiten erfahren.
Antje Flath
Mehr Artikel