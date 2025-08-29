Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Cheerleading: Stark am Boden, hoch in der Luft

Der Zwickauer Cheerleading-Verein „The Peaches“ bei der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost in Riesa.
Der Zwickauer Cheerleading-Verein „The Peaches" bei der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost in Riesa. Bild: AllstarNewMedia/Tom Lorenz
Der Zwickauer Cheerleading-Verein „The Peaches“ bei der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost in Riesa.
Der Zwickauer Cheerleading-Verein „The Peaches“ bei der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost in Riesa. Bild: AllstarNewMedia/Tom Lorenz
Kultur
Cheerleading: Stark am Boden, hoch in der Luft
Von Anne Busch
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ spricht Ramona Hofmeister aus dem Zwickauer Cheerleader-Verein „The Peaches“ über Akrobatik, Teamgeist und warum der Sport oft unterschätzt wird.

Cheerleading ist eine Sport- und Tanzform, die Elemente aus Akrobatik, Turnen und Tanz verbindet. Ursprünglich in den USA entstanden, um Sportmannschaften anzufeuern, hat sich Cheerleading seit den 1980er-Jahren zu einer eigenständigen Wettkampfsportart entwickelt. Charakteristisch sind synchrone Choreografien, Sprünge, Pyramiden, Stunts und...
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
15.08.2025
3 min.
Gardetanz: Disziplin trifft Karnevalsglanz
Die Gardetanzgruppe aus dem Karnevalsclub „Rot-Weiß-Hohenstein-Ernstthal“.
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklären Kira Scheffler und Nadine Liebig vom Karnevalsclub „Rot-Weiß-Hohenstein-Ernstthal“ warum Gardetanz weit mehr ist als Beine hochwerfen.
Anne Busch
22.08.2025
3 min.
Stepptanz: Wenn jeder Schritt klingt
Stepptanz-Kurs in der Chemnitzer Tanzfabrik.
In der „Freie-Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erzählt Heike Oehme vom Stepptanzkurs der „Tanzfabrik Chemnitz“, warum das Klappern der Schuhe nicht nur fit hält, sondern auch Lebensfreude weckt.
Anne Busch
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
Mehr Artikel