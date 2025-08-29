Cheerleading: Stark am Boden, hoch in der Luft

In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ spricht Ramona Hofmeister aus dem Zwickauer Cheerleader-Verein „The Peaches“ über Akrobatik, Teamgeist und warum der Sport oft unterschätzt wird.

Cheerleading ist eine Sport- und Tanzform, die Elemente aus Akrobatik, Turnen und Tanz verbindet. Ursprünglich in den USA entstanden, um Sportmannschaften anzufeuern, hat sich Cheerleading seit den 1980er-Jahren zu einer eigenständigen Wettkampfsportart entwickelt. Charakteristisch sind synchrone Choreografien, Sprünge, Pyramiden, Stunts und...