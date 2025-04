Das gab es so noch nie: Theater in der Jutta-Müller-Eissporthalle

Ohne Eis und Kufen: Das Theaterprojekt „6.0 Eis.Kunst.Traum“ von Magda Decker in der Chemnitzer Jutta-Müller-Eissporthalle will auf ganz eigene Art an eine große Vergangenheit erinnern.

„Nicht alles lässt sich in Punkte und Zehntel messen“, sagte einmal Eiskunstlauf-Superstar Katarina Witt. Und doch strebte sie wie jede Eiskunstläuferin und jeder -läufer im Wettbewerb nach der „6.0“. Denn das war bis 2004 die Höchstwertung im Bewertungssystem im Eiskunstlauf. Und Witt war eine der ganz wenigen Sportlerinnen, die von... „Nicht alles lässt sich in Punkte und Zehntel messen“, sagte einmal Eiskunstlauf-Superstar Katarina Witt. Und doch strebte sie wie jede Eiskunstläuferin und jeder -läufer im Wettbewerb nach der „6.0“. Denn das war bis 2004 die Höchstwertung im Bewertungssystem im Eiskunstlauf. Und Witt war eine der ganz wenigen Sportlerinnen, die von...