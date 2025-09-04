Das gesamte deutsche Dunkel hinter einer Metalband: Die Geschichte von Kreator als Buch und im Kino

Mille Petrozza, Kopf der legendären Ruhrpott-Metalband Kreator, stellt sich in seiner Autobiografie erstmals den sächsischen Wurzeln seiner Familie. Die Bandgeschichte läuft nun auch im Kino.

Es klingt eigentlich nach einer deutsch-deutschen Mustergeschichte: Eine junge Frau aus Zittau flieht mit ihrer Familie im Jahr des Mauerbaus gerade noch in den Westen. Dort verliebt sie sich in einen jungen Gastarbeiter aus Italien – sie gründen nicht nur eine Familie, sondern erarbeiten sich im Ruhrgebiet aus dem Nichts einen bescheidenen,...