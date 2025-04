Das Herz in Songs gequetscht: Ein Nachruf auf Anna R. von Rosenstolz

Mit Rosenstolz schrieb die Ostberlinerin deutsche Musikgeschichte - auch, weil ihr ein großes Herz immer wichtiger war als große Kunstgefälligkeit. Am Sonntag ist sie mit 55 Jahren gestorben.

Man musste sich regelrecht durch den klebrigen Kippenqualm beißen, Anfang der 90er in Plauens wichtigster Rock-Kneipe. So war das eben, wenn man in der vogtländischen Provinz Außenseiter sein wollte und Clawfinger hörte oder Morbid Angel oder Type O Negative. Wie da diese stilvoll duftenden Schwaden aus der Zigarettenspitze dazwischen kamen?...