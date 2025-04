Das Schauspiel Chemnitz nimmt den Mythos Katarina Witt auseinander - mitten im Jutta-Müller-Eissportzentrum!

Die Premiere des Stücks „6.0 Eis.Kunst.Traum“ in der früheren Trainingshalle des größten Sportstars der Stadt entpuppt sich als radikale Hinterfragung einer Heldenerzählung.

Ein ungewöhnlicher Ort für eine Theaterpremiere, doch er passt wie kein anderer: Ein Ex-Eiskunstlaufstar kehrt an Stätte seiner Anfänge zurück. Der Ex-Eiskunstlaufstar, dargestellt von Vera-Cosima Guttmann, „schwebt“ am Sonntag in die Trainingshalle des Chemnitzer Eissportzentrums ein, in der sie einst zusammen mit ihrer Trainerin die...