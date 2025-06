Der Horror des Realen: Zwei Uraufführungen zu Gewalt in Chemnitz und Dresden

Mit „Goldstück“ und „You came, you saw – Ein No Escape Room“ waren am Wochenende gleich zwei bedrückende Stücke über erschreckend dunkle Nischen der Gesellschaft erstmals zu sehen.

„Wir erinnern. An Euch. Mit Euch. Durch Euch." Nachdem diese Zeilen an die Bühnenwand projiziert wurden, erlischt das Licht. Stille, Beklemmung, Betroffenheit beenden einen beeindruckenden Theaterabend über rechten Terror am Dresdner Staatsschauspiel. Am Samstag zeigte die Uraufführung von „You came, you saw – Ein No Escape Room" mit...