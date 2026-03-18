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Lukas Rietzschel
Lukas Rietzschel Foto: Mark Frost
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Lukas Rietzschel Foto: Mark Frost
Kultur
Der neue Roman von Lukas Rietzschel: Vielstimmiges Mosaik der ostdeutschen Provinz
Von Welf Grombacher
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Eine der aktuell gefragtesten Stimmen Ostdeutschlands stellt auf der Buchmesse in Leipzig ihren dritten Roman vor: Mit „Sanditz“ gelingt Lukas Rietzschel ein generationsübergreifender Schicksalsbogen aus Sachsen.

Machmal beschleicht Lukas Rietzschel der Gedanke, dass seine Bücher nur aus politischen Gründen Aufmerksamkeit erhalten. Weil sie in der Provinz spielen, wo Großstädte doch irgendwie auserzählt sind. „Bin ich nur das Maskottchen des Ostens?“, fragt er sich dann schon mal.
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