Die Angst endet nie: Glaubenskampf und Revolution in neuer Semperoper-Produktion „Dialoge der Karmelitinnen“

An der Semperoper feiern Francis Poulencs „Dialoge der Karmelitinnen“ ihre bejubelte Premiere. Musikalisch bleiben keine Fragen offen, szenisch schon – aber das ist eher eine Stärke der Produktion.

Das Opernpublikum war schon immer in zwei Lager geteilt: Je eindeutiger die Charaktere und je eindimensionaler die Botschaften der verhandelten Konflikte, desto größer mag bei Hedonisten der Genuss des Abtauchens aus dem Alltag sein. Dann gibt es aber auch jene, die nach Denkanstößen und Erkenntnis dürsten, und für sie sind die Werke mit...