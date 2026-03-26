„Die Mausefalle“: Mörderisches Rätselraten in Annaberg-Buchholz

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Leopold Peter als merkwürdiger Gast Christopher Wren und Gisela Kümmerling als „schreckliche Frau“ Mrs. Boyle.
Leopold Peter als merkwürdiger Gast Christopher Wren und Gisela Kümmerling als „schreckliche Frau“ Mrs. Boyle. Foto: Dirk Rueckschloss
Wer ist der Mörder? Udo Prucha als Mr. Paravicini, Malte Sylvester als Detective Seargant Trotter, Leopold Peter als Christopher Wren, Marvin Thiede als Major Metcalf, Marie-Louise von Gottberg als Miss Casewell, Gisa Kümmerling als Mrs. Boyle sowie Ferdinand Nowitzky und Annalena Oswald als Giles und Mollie Ralston (von links).
Wer ist der Mörder? Udo Prucha als Mr. Paravicini, Malte Sylvester als Detective Seargant Trotter, Leopold Peter als Christopher Wren, Marvin Thiede als Major Metcalf, Marie-Louise von Gottberg als Miss Casewell, Gisa Kümmerling als Mrs. Boyle sowie Ferdinand Nowitzky und Annalena Oswald als Giles und Mollie Ralston (von links). Foto: Dirk Rueckschloss
Auf Spurensuche: Detective Sergeant Trotter (Malte Sylvester)
Auf Spurensuche: Detective Sergeant Trotter (Malte Sylvester) Foto: Dirk Rueckschloss
Leopold Peter als merkwürdiger Gast Christopher Wren und Gisela Kümmerling als „schreckliche Frau“ Mrs. Boyle.
Leopold Peter als merkwürdiger Gast Christopher Wren und Gisela Kümmerling als „schreckliche Frau“ Mrs. Boyle. Foto: Dirk Rueckschloss
Wer ist der Mörder? Udo Prucha als Mr. Paravicini, Malte Sylvester als Detective Seargant Trotter, Leopold Peter als Christopher Wren, Marvin Thiede als Major Metcalf, Marie-Louise von Gottberg als Miss Casewell, Gisa Kümmerling als Mrs. Boyle sowie Ferdinand Nowitzky und Annalena Oswald als Giles und Mollie Ralston (von links).
Wer ist der Mörder? Udo Prucha als Mr. Paravicini, Malte Sylvester als Detective Seargant Trotter, Leopold Peter als Christopher Wren, Marvin Thiede als Major Metcalf, Marie-Louise von Gottberg als Miss Casewell, Gisa Kümmerling als Mrs. Boyle sowie Ferdinand Nowitzky und Annalena Oswald als Giles und Mollie Ralston (von links). Foto: Dirk Rueckschloss
Auf Spurensuche: Detective Sergeant Trotter (Malte Sylvester)
Auf Spurensuche: Detective Sergeant Trotter (Malte Sylvester) Foto: Dirk Rueckschloss
Kultur
„Die Mausefalle“: Mörderisches Rätselraten in Annaberg-Buchholz
Redakteur
Von Maurice Querner
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Seit 1952 läuft Agatha Christies „Mausefalle“. Auch am Eduard-von-Winterstein-Theater zeigt sich: Der Whodunit funktioniert – präzise gebaut, klug gespielt und mit einem Publikum, das gern miträtselt.

Es gibt Stücke, die altern. Und es gibt Stücke, die sich diesem Prozess entziehen, indem sie sich ihm schlicht verweigern. „Die Mausefalle“ von Agatha Christie gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Seit ihrer Uraufführung 1952 läuft sie – nicht nur im Londoner West End, sondern weltweit – mit einer Beharrlichkeit, die Bewunderung...
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