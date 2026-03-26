„Die Mausefalle“: Mörderisches Rätselraten in Annaberg-Buchholz

Seit 1952 läuft Agatha Christies „Mausefalle“. Auch am Eduard-von-Winterstein-Theater zeigt sich: Der Whodunit funktioniert – präzise gebaut, klug gespielt und mit einem Publikum, das gern miträtselt.

Es gibt Stücke, die altern. Und es gibt Stücke, die sich diesem Prozess entziehen, indem sie sich ihm schlicht verweigern. „Die Mausefalle“ von Agatha Christie gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Seit ihrer Uraufführung 1952 läuft sie – nicht nur im Londoner West End, sondern weltweit – mit einer Beharrlichkeit, die Bewunderung...