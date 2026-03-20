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Schauspieler Malte Sylvester ist gebürtiger Hamburger – was unschwer zu erkennen ist.
Schauspieler Malte Sylvester ist gebürtiger Hamburger – was unschwer zu erkennen ist. Foto: Ronny Küttner
In „Die Mausefalle“ muss Malte Sylvester als Detectiv Sergeant Trotter einen Mord aufklären.
In „Die Mausefalle“ muss Malte Sylvester als Detectiv Sergeant Trotter einen Mord aufklären. Foto: Dirk Rückschloss
Agatha Christies Kriminalkomödie hat am Samstag im Annaberger Theater Premiere.
Agatha Christies Kriminalkomödie hat am Samstag im Annaberger Theater Premiere. Foto: Dirk Rückschloss
Schauspieler Malte Sylvester ist gebürtiger Hamburger – was unschwer zu erkennen ist.
Schauspieler Malte Sylvester ist gebürtiger Hamburger – was unschwer zu erkennen ist. Foto: Ronny Küttner
In „Die Mausefalle“ muss Malte Sylvester als Detectiv Sergeant Trotter einen Mord aufklären.
In „Die Mausefalle“ muss Malte Sylvester als Detectiv Sergeant Trotter einen Mord aufklären. Foto: Dirk Rückschloss
Agatha Christies Kriminalkomödie hat am Samstag im Annaberger Theater Premiere.
Agatha Christies Kriminalkomödie hat am Samstag im Annaberger Theater Premiere. Foto: Dirk Rückschloss
Annaberg
Nach Gastspiel im Erzgebirge: Warum ein Schauspieler Lokführer werden will
Redakteur
Von Antje Flath
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Malte Sylvester und seine Frau Julia sind in dieser Spielzeit am Annaberger Theater als Gastschauspieler engagiert. Für den gebürtigen Hamburger aber nicht nur deshalb eine besondere Saison.

„Moin ihr Spacken“ begrüßt Konny Reimann, der wohl bekannteste Auswanderer Deutschlands, gewohnt schnodderig seine Fans. Schauspieler Malte Sylvester hat die saloppe norddeutsche Begrüßung gleich auf seinem Shirt stehen. Denn auch er ist wie der bekannte Fernsehstar ein echter Hamburger Jung. 1990 ist er in der Hansestadt geboren und in...
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