Nach Gastspiel im Erzgebirge: Warum ein Schauspieler Lokführer werden will

Malte Sylvester und seine Frau Julia sind in dieser Spielzeit am Annaberger Theater als Gastschauspieler engagiert. Für den gebürtigen Hamburger aber nicht nur deshalb eine besondere Saison.

„Moin ihr Spacken“ begrüßt Konny Reimann, der wohl bekannteste Auswanderer Deutschlands, gewohnt schnodderig seine Fans. Schauspieler Malte Sylvester hat die saloppe norddeutsche Begrüßung gleich auf seinem Shirt stehen. Denn auch er ist wie der bekannte Fernsehstar ein echter Hamburger Jung. 1990 ist er in der Hansestadt geboren und in... „Moin ihr Spacken“ begrüßt Konny Reimann, der wohl bekannteste Auswanderer Deutschlands, gewohnt schnodderig seine Fans. Schauspieler Malte Sylvester hat die saloppe norddeutsche Begrüßung gleich auf seinem Shirt stehen. Denn auch er ist wie der bekannte Fernsehstar ein echter Hamburger Jung. 1990 ist er in der Hansestadt geboren und in...