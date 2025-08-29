Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Düsterer „Erzgebirgskrimi“ mit Kommissar kurz vor dem Tod: Lohnt das Einschalten?

Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) befindet sich in der neuen Folge des „Erzgebirgskrimis“ in einer sehr beklemmenden Situation.
Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) befindet sich in der neuen Folge des „Erzgebirgskrimis“ in einer sehr beklemmenden Situation. Bild: ZDF/Conrad Lobst
Kultur
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ mit Kommissar kurz vor dem Tod: Lohnt das Einschalten?
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Am Samstagabend läuft der neue Film „Über die Grenze“ im Fernsehen. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre in Altenberg diesmal eine ganz andere.

Es wird unter Zuschauern ja schon lange gefrotzelt, wie weit das Gebiet der mit ermittelnden Försterin im „Erzgebirgskrimi“ reicht. Diesmal geht es nach Altenberg ins Osterzgebirge. Der neue Film mit dem Titel „Über die Grenze“ reicht damit bis an Tschechien heran und geht inhaltlich erneut bis in die DDR zurück. Zudem befindet sich...
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Millionenprojekt abgeschlossen: In erstes Inklusionshotel im Erzgebirge zieht Leben ein
Katja Seifert, Vorsitzende des Vereins „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach, Geschäftsführer der Betreiberfirma, während der offiziellen Eröffnung des Inklusionshotels in Annaberg.
Es sind viele Hürden zu meistern gewesen. Nun ist es vollbracht. Das Inklusionshotel samt Café in der Annaberger Innenstadt ist feierlich eröffnet worden.
Patrick Herrl
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
29.08.2025
2 min.
„Erzgebirgskrimi“ geht mit seinen Hauptdarstellern für Publikumspreis Jupiter ins Rennen
Lara Mandoki (links) als Karina Szabo und Teresa Weißbach als Saskia Bergelt verfolgen im neuen „Erzgebirgskrimi: Über die Grenze“ gemeinsam eine Spur in den Wald.
Lara Mandoki, Teresa Weißbach und Kai Scheve haben wie der gesamte Film „Über die Grenze“ die Chance, den Award zu gewinnen. Er wird von den Zeitschriften „TV Spielfilm“ und „Cinema“ verliehen. Die Konkurrenz dabei ist stark.
Katharina Leuoth
