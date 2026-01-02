MENÜ
  Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band" von Gitarrist Thomas Fritzsching

Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links). Bild: Archiv
Silly-Poster von 1983 zur Zeit von „Mont Klamott“: Drummer Mike Schafmeier, Keyboarder Ritchie Barton, Bassist Matthias Schramm, Sängerin Tamara Danz und Gitarrist Thomas Fritzsching (von links).
Silly-Poster von 1983 zur Zeit von „Mont Klamott“: Drummer Mike Schafmeier, Keyboarder Ritchie Barton, Bassist Matthias Schramm, Sängerin Tamara Danz und Gitarrist Thomas Fritzsching (von links). Bild: Amiga/Archiv
Dirk Zöllner (Dritter von rechts) 2008 bei „Ostrock Klassik“ in der Messe Chemnitz. Mit dabei vor dem Filmorchester Babelsberg: Dieter „Maschine“ Birr (Puhdys), Anna Loos (damals Silly), IC Falkenberg, Veronika Fischer, Klaus Dreilich (Karat) und Ute Freudenberg (von links).
Dirk Zöllner (Dritter von rechts) 2008 bei „Ostrock Klassik“ in der Messe Chemnitz. Mit dabei vor dem Filmorchester Babelsberg: Dieter „Maschine“ Birr (Puhdys), Anna Loos (damals Silly), IC Falkenberg, Veronika Fischer, Klaus Dreilich (Karat) und Ute Freudenberg (von links). Bild: Sven Gleisberg/Archiv
Bild: Cover
Kultur
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Von Dirk Zöllner
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?

Wenn von den erfolgreichsten Ostbands die Rede ist, fallen die Namen Puhdys, Karat und City immer zuerst. Es sind natürlich DDR-Bands gemeint – keiner käme auf die Idee, Silbermond, Rammstein oder Tokio Hotel derartig zu etikettieren. Wer im Land vor unserer Zeit Erfolge landen konnte, musste diese auf neuem Terrain wie ein Kainsmal mit sich...
