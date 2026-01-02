Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?

Wenn von den erfolgreichsten Ostbands die Rede ist, fallen die Namen Puhdys, Karat und City immer zuerst. Es sind natürlich DDR-Bands gemeint – keiner käme auf die Idee, Silbermond, Rammstein oder Tokio Hotel derartig zu etikettieren. Wer im Land vor unserer Zeit Erfolge landen konnte, musste diese auf neuem Terrain wie ein Kainsmal mit sich...