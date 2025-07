Eine lesenswerte Hörspielwürdigung in Buchform: Theater für die Ohren

Günter Peters, früher Professor in Chemnitz, hat eine exzellente, anekdotenreiche Geschichte des deutschen Hörspiels geschrieben.

Podcasts sind gerade in aller Ohren. Kein Tag, an dem nicht Unmengen dieser mehr oder weniger kunstvoll produzierten Hörstücke ins Netz schwappen. Zu den Ahnen der Podcasts gehört das literarische Hörspiel. Dessen Geschichte hat Günter Peters jetzt in einem großartigen Buch gewürdigt. Es geht auf Vorlesungen und Seminare zurück, die Peters...