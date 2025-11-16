Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Eine Premiere zwischen Druck und Atem: Der Freiberger „Marianengraben“ wagt Tiefe – und bleibt doch in ruhigen Gewässern

Nele Schweers und Helmut Berger als Paula und Helmut im Bühnenstück "Marianengraben" nach Jasmin Schreiber.
Nele Schweers und Helmut Berger als Paula und Helmut im Bühnenstück "Marianengraben" nach Jasmin Schreiber. Bild: MiT/Detlev Müller
Der Aufstieg aus der Tiefe beginnt 11 Kilometer unter Wasser.
Der Aufstieg aus der Tiefe beginnt 11 Kilometer unter Wasser. Bild: Elke Hussel
Wie nennt man einen Roadmovie unter Wasser?
Wie nennt man einen Roadmovie unter Wasser? Bild: MiT/Detlev Müller
Vor allem Michael Berger und Nele Schweers (Mitte) hatten eine stattliche Textlast zu tragen.
Vor allem Michael Berger und Nele Schweers (Mitte) hatten eine stattliche Textlast zu tragen. Bild: Elke Hussel
Nele Schweers und Helmut Berger als Paula und Helmut im Bühnenstück "Marianengraben" nach Jasmin Schreiber.
Nele Schweers und Helmut Berger als Paula und Helmut im Bühnenstück "Marianengraben" nach Jasmin Schreiber. Bild: MiT/Detlev Müller
Der Aufstieg aus der Tiefe beginnt 11 Kilometer unter Wasser.
Der Aufstieg aus der Tiefe beginnt 11 Kilometer unter Wasser. Bild: Elke Hussel
Wie nennt man einen Roadmovie unter Wasser?
Wie nennt man einen Roadmovie unter Wasser? Bild: MiT/Detlev Müller
Vor allem Michael Berger und Nele Schweers (Mitte) hatten eine stattliche Textlast zu tragen.
Vor allem Michael Berger und Nele Schweers (Mitte) hatten eine stattliche Textlast zu tragen. Bild: Elke Hussel
Kultur
Eine Premiere zwischen Druck und Atem: Der Freiberger „Marianengraben“ wagt Tiefe – und bleibt doch in ruhigen Gewässern
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Marianengraben ist das Abgründigste unserer Erdgeografie. Das Freiberger Theater versucht, diesen Druck der Tiefe auszuloten und trifft dafür faszinierende, aber auch irritierende Entscheidungen.

Paula lebt nach dem Tod ihres Bruders in einem Zustand, der sich wie Tiefseephysik lesen lässt: extremer Druck, wenig Sicht, kaum Sauerstoff. Nele Schweers spielt in dem Stück „Marianengraben“, das am Samstagabend im Mittelsächsischen Theater Freiberg Premiere hatte, die 24-Jährige, gesteckt in ein Pippi-Langstrumpf-Kostüm: Ringel,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
21.10.2025
4 min.
Zwischen Rausch und Realität: Das Freiberger „Cabaret“ zeigt, wie nah Verführung und Verhängnis liegen
Yannik Gräf als Cliff und Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider im Freiberger „Cabaret“.
Rau, klug und verstörend schön: Die Freiberger Inszenierung von „Cabaret“ verwandelt den Kit-Kat-Club in ein Spiegelkabinett aus Lust, Macht und Bühnenmagie, das man gesehen haben muss.
Elke Hussel
12.11.2025
1 min.
Bestseller „Marianengraben“ erstmals im Freiberger Theater auf der Bühne
Am Samstag zeigt das Freiberger Theater 19.30 Uhr das Schauspiel „Marianengraben“. Einen Tag später wird es 17 Uhr zum Kino.
Freie Presse
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
Mehr Artikel