Eine Premiere zwischen Druck und Atem: Der Freiberger „Marianengraben“ wagt Tiefe – und bleibt doch in ruhigen Gewässern

Der Marianengraben ist das Abgründigste unserer Erdgeografie. Das Freiberger Theater versucht, diesen Druck der Tiefe auszuloten und trifft dafür faszinierende, aber auch irritierende Entscheidungen.

Paula lebt nach dem Tod ihres Bruders in einem Zustand, der sich wie Tiefseephysik lesen lässt: extremer Druck, wenig Sicht, kaum Sauerstoff. Nele Schweers spielt in dem Stück „Marianengraben“, das am Samstagabend im Mittelsächsischen Theater Freiberg Premiere hatte, die 24-Jährige, gesteckt in ein Pippi-Langstrumpf-Kostüm: Ringel,... Paula lebt nach dem Tod ihres Bruders in einem Zustand, der sich wie Tiefseephysik lesen lässt: extremer Druck, wenig Sicht, kaum Sauerstoff. Nele Schweers spielt in dem Stück „Marianengraben“, das am Samstagabend im Mittelsächsischen Theater Freiberg Premiere hatte, die 24-Jährige, gesteckt in ein Pippi-Langstrumpf-Kostüm: Ringel,...