Erzgebirge: Von Fuchsfell bis Wollmütze – Wie die Mode den Beruf eines Kürschners wandelt

Kürschner, also Handwerker die Pelze verarbeiten, gibt es kaum noch. Ein Kürschner aus Annaberg führt sein Geschäft schon 50 Jahre lang. Wie hängen Handwerk und Modegeschichte zusammen?

Wenn Klaus Kriebel in Annaberg die Schere ansetzt und die Ledermuster nachschneidet, die vor ihm auf dem Tisch liegen, merkt man: Jeder Schnitt sitzt. Es scheint fast, als müsse er nicht mehr nachdenken, wie groß genau die einzelnen Stücke sein müssen. „Das ist viel Erfahrung“, sagt er.