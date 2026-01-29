Darf man Pelz noch tragen? Omas Mantel und die Suche nach der Moral

Kultur
Ein geerbter Pelz aus dem Pflegeheim trifft auf den Fake-Fur-Trend und Temu-Klicks. Überall taucht wieder Felloptik auf – während in erstaunlich vielen Kellern und auf Dachböden noch echte Stücke hängen: vererbt, versteckt, verdrängt. Ist Vintage vertretbar, gerade weil es längst da ist, oder bleibt Pelz ein No-Go, egal wie alt? Und was macht Plastikfell mit unserem Gewissen?
Als wir Oma Edith ins Heim brachten, hundert Jahre alt, klar im Kopf, nur nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, ergab sich zwischen Kartons und Kleiderstapeln auf einmal dieser Moment. Sie nahm die Nerzjacke aus dem Schrank, hielt sie mir hin und sagte, ich solle sie nehmen. Nicht feierlich, eher sachlich – und gerade deshalb so berührend....
