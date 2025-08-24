Extrawurst-Premiere im Plauener Vogtlandtheater: Vereinsmeierei, Kulturkampf und Männergelaber

Die Komödie um einen Extra-Grill für Moslems in einem Tennisclub zieht Klischees durch den Kakao. Führt Sarkasmus zu einer Lösung im Kulturstreit oder nur zum Vorhof der Hölle?

Wer je den Fuß in einen deutschen Verein steckte, kennt bräsige Jahreshauptversammlungen. Irgendwann kommt dieser eine Punkt auf die Tagesordnung, an dem sich der Abend festbeißt und droht, den Bach hinunterzugehen. Dabei sollte der Abend nett werden: mit Giselas Nudelsalat und Tanz auf der Terrasse des Vereinsheims, das auf der Bühne in...