Fetzt in dieser Woche: Der neue Film von Sandra Hüller, die Camper-Messe in Chemnitz und eine Wanderung im Vogtland

Den Film „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller gibt es endlich in der Mediathek. Camper-Fans sind auf der Messe „Reisen & Caravaning“ richtig. Wer über die Feiertage zu viel gegessen hat, kann sich auf einer Wanderung entspannen oder sich zum Debütalbum von Headless Rooster durchschütteln. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.

Von Leipzig nach Hollywood: Sandra Hüller hat längst die internationalen Leinwände erobert. Für ihre Hauptrolle in „Anatomie eines Falls" (2023) wurde sie für einen Oscar nominiert – an der Seite von Stars wie Emma Stone. In dem Justizdrama spielt Hüller eine Autorin, die unter Mordverdacht gerät: Ihr Ehemann ist tot, die...