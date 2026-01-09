Fetzt in dieser Woche: Ein Podcast über den Anschlag in Magdeburg, Wigald Bonings Badegeschichten, Straßenumfragen und ein „Hallenkunst“-Buch

Ein MDR-Podcast beleuchtet den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor rund einem Jahr. Wigald Boning nimmt sein Publikum mit ins kalte Wasser und erzählt von seinem täglichen Bad bei Wind und Wetter. Auf Instagram stellt ein junger Chemnitzer mit provokanten Straßenumfragen seine Stadt zur Diskussion. Und die „Hallenkunst“-Ausstellung lebt als Buch weiter. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.

Ein Jahr ist es her, dass Taleb A. mit einem Auto durch den Magdeburger Weihnachtsmarkt rast. Er tötet sechs Menschen, 350 werden zum Teil schwer verletzt. Und da sind die vielen Menschen, die nach dem Anschlag traumatisiert zurückbleiben: Rettungskräfte, Polizisten, Augenzeugen, Hinterbliebene. Wie geht es ihnen heute? Es ist eine der Fragen,...