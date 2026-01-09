MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Fetzt in dieser Woche: Ein Podcast über den Anschlag in Magdeburg, Wigald Bonings Badegeschichten, Straßenumfragen und ein „Hallenkunst“-Buch

Bild: Collage fp
Der MDR-Podcast „Ungebremst“ beleuchtet den Anschlag in Magdeburg vor einem Jahr.
Der MDR-Podcast „Ungebremst“ beleuchtet den Anschlag in Magdeburg vor einem Jahr. Bild: MDR
Geht überall baden, auch im Eis: Wigald Boning.
Geht überall baden, auch im Eis: Wigald Boning. Bild: Paul Stosik
Henri aka „King Chemnitz“ befragt im Chemnitzer Zentrum junge Leute zu ihrer Meinung.
Henri aka „King Chemnitz“ befragt im Chemnitzer Zentrum junge Leute zu ihrer Meinung. Bild: Elisa Leimert
Der Katalog zur „Hallenkunst“-Ausstellung.
Der Katalog zur „Hallenkunst“-Ausstellung. Bild: Hallenkunst - Cammann Studios
Bild: Collage fp
Der MDR-Podcast „Ungebremst“ beleuchtet den Anschlag in Magdeburg vor einem Jahr.
Der MDR-Podcast „Ungebremst“ beleuchtet den Anschlag in Magdeburg vor einem Jahr. Bild: MDR
Geht überall baden, auch im Eis: Wigald Boning.
Geht überall baden, auch im Eis: Wigald Boning. Bild: Paul Stosik
Henri aka „King Chemnitz“ befragt im Chemnitzer Zentrum junge Leute zu ihrer Meinung.
Henri aka „King Chemnitz“ befragt im Chemnitzer Zentrum junge Leute zu ihrer Meinung. Bild: Elisa Leimert
Der Katalog zur „Hallenkunst“-Ausstellung.
Der Katalog zur „Hallenkunst“-Ausstellung. Bild: Hallenkunst - Cammann Studios
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Ein Podcast über den Anschlag in Magdeburg, Wigald Bonings Badegeschichten, Straßenumfragen und ein „Hallenkunst“-Buch
Von Anne Lena Mösken, Maurice Querner, Johanna Eisner und Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein MDR-Podcast beleuchtet den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor rund einem Jahr. Wigald Boning nimmt sein Publikum mit ins kalte Wasser und erzählt von seinem täglichen Bad bei Wind und Wetter. Auf Instagram stellt ein junger Chemnitzer mit provokanten Straßenumfragen seine Stadt zur Diskussion. Und die „Hallenkunst“-Ausstellung lebt als Buch weiter. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.

Ein Jahr ist es her, dass Taleb A. mit einem Auto durch den Magdeburger Weihnachtsmarkt rast. Er tötet sechs Menschen, 350 werden zum Teil schwer verletzt. Und da sind die vielen Menschen, die nach dem Anschlag traumatisiert zurückbleiben: Rettungskräfte, Polizisten, Augenzeugen, Hinterbliebene. Wie geht es ihnen heute? Es ist eine der Fragen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Ein Unfall mit hohem Sachschaden wird von der S 288 vor Crimmitschau gemeldet.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
08:36 Uhr
2 min.
ÖPNV in Leipzig und Dresden startet trotz Schnee planmäßig
Trotz des Wintersturms starten die Busse und Bahnen in Leipzig und Dresden planmäßig.
Starker Schneefall – und trotzdem läuft zunächst alles nach Plan. Wie die Verkehrsbetriebe die Busse und Bahnen am Morgen auf Kurs halten. Trotzdem ist Vorsicht für Passagiere jetzt besonders wichtig.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
02.01.2026
4 min.
Fetzt in dieser Woche: Der neue Film von Sandra Hüller, die Camper-Messe in Chemnitz und eine Wanderung im Vogtland
Den Film „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller gibt es endlich in der Mediathek. Camper-Fans sind auf der Messe „Reisen & Caravaning“ richtig. Wer über die Feiertage zu viel gegessen hat, kann sich auf einer Wanderung entspannen oder sich zum Debütalbum von Headless Rooster durchschütteln. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.
Lio Asal, Maurice Querner, Nicole Jähn und Tim Hofmann
19.12.2025
4 min.
Fetzt in dieser Woche: Eine neue Serie mit Tom Wlaschiha, ein Podcast über Schweigemeditationen im Vogtland, Ausstellungen und eine Bergparade
Fetzt uns diese Woche.
In der ARD startet ein deutscher Western mit einem Sachsen in der Hauptrolle, ein Podcast führt uns in ein dubioses Schweigeretreat im Vogtland. In den Kunstsammlungen Chemnitz kann man geballte lokale Kunst sehen und in Annaberg-Buchholz Spalier für die letzte Bergparade bilden. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.
Anne Lena Moesken und Katharina Leuoth
Mehr Artikel