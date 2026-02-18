MENÜ
  • Fetzt in dieser Woche: Genuss in Chemnitz, Märchen in Aue und Plauen, ein Liebestrank in Bad Elster und Ben Zucker in Zwickau

Während die Genusstage in Klaffenbach für Fastende eine echte Herausforderung sind, bieten Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop kulturelle Alternativen.
Toni Hager kommt zu den Klaffenbacher Genusstagen nach Chemnitz.
Szene aus dem Musical Aladin.
Szene aus der Oper „Der Liebestrank“.
Ben Zucker ist am 24. Februar in Zwickau zu erleben.
Fetzt in dieser Woche: Genuss in Chemnitz, Märchen in Aue und Plauen, ein Liebestrank in Bad Elster und Ben Zucker in Zwickau
Von Maurice Querner
Für Fastende sind die Genusstage in Klaffenbach wohl eher eine Zumutung, aber mit Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop gibt es Alternativen ...

Er weiß alles über Brot: Toni Hager. Der Bäckermeister aus der Bäckerei & Konditorei Nönnig in Ehrenfriedersdorf gehört zu den rund 300 Brotsommeliers weltweit und stand 2024 sogar im Finale der ersten Weltmeisterschaft seines Fachs. Bei den Klaffenbacher Genusstagen vom 27. Februar bis 1. März in Chemnitz nimmt er Besucher in einem...
