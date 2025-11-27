Fetzt in dieser Woche: Schnell noch ein Andenken an die Kulturhauptstadt, bevor es zu spät ist!

Das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz ist schnell vergangen. Wenn Sie sich jetzt denken „zu schnell“, dann ist es vielleicht an der Zeit sich noch ein Souvenir zu sichern. Vier Ideen.

Die Chemnitzer Stadthalle ist nicht einfach irgendeine Stadthalle. Sie ist architektonisches Kulturgut. Das von 1969 bis 1974 erbaute Gebäude fällt in die Kategorie „DDR Moderne" und zeichnet sich vor allem durch seine Fassadenstruktur aus: Die polygonalen Betonformsteine wirken so prägnant und künstlerisch, dass sie es als Design auf...