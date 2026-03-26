Fetzt in dieser Woche: Schwarze Ostern und natürlich Eiersuche

Ostern kann vieles sein: Pflichtprogramm, Familienmarathon – oder einfach ein guter Anlass, rauszugehen. Das zeigen unsere Fetzt-Tipps zwischen dunklem Club, ehrlicher Livemusik, Party und frischer Luft .

Nach Familienkaffee und Oster-Pflichtprogramm soll es in Zwickau angenehm düster werden: Am Sonntag (5. April) lädt der Club Seilerstraße zu „Schwarze Ostern“ ein – mit Live-Auftritt der populären slowenischen Synthpop-/Wave-Band Torul und anschließendem Dark Clubbing auf drei Floors. Musikalisch reicht das von Future Pop, EBM und... Nach Familienkaffee und Oster-Pflichtprogramm soll es in Zwickau angenehm düster werden: Am Sonntag (5. April) lädt der Club Seilerstraße zu „Schwarze Ostern“ ein – mit Live-Auftritt der populären slowenischen Synthpop-/Wave-Band Torul und anschließendem Dark Clubbing auf drei Floors. Musikalisch reicht das von Future Pop, EBM und...