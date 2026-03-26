Fetzt in dieser Woche: Schwarze Ostern und natürlich Eiersuche

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Ostern kann vieles sein – wir zeigen mit unseren Fetzt-Tipps zwischen Club, Livemusik, Party und frischer Luft, was alles geht.
Ostern kann vieles sein – wir zeigen mit unseren Fetzt-Tipps zwischen Club, Livemusik, Party und frischer Luft, was alles geht. Foto: Bandfoto,
Die Band Torul kommt nach Zwickau in den Club Seilerstraße.
Die Band Torul kommt nach Zwickau in den Club Seilerstraße. Foto: Bandfoto
Die Melanie Hammer Band bringt ehrlichen Bluesrock in das Malzhaus Plauen.
Die Melanie Hammer Band bringt ehrlichen Bluesrock in das Malzhaus Plauen. Foto: Bandfoto
Zehnnachhalb statt Fünfvorzwölf: Die Band Zehnnachhalb bringt Partystimmung in die alte Baldauf-Villa in Marienberg.
Zehnnachhalb statt Fünfvorzwölf: Die Band Zehnnachhalb bringt Partystimmung in die alte Baldauf-Villa in Marienberg. Foto: Bandfoto
Bunte Ostereier gibt es im Wasserschloss zu finden.
Bunte Ostereier gibt es im Wasserschloss zu finden. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Ostern kann vieles sein – wir zeigen mit unseren Fetzt-Tipps zwischen Club, Livemusik, Party und frischer Luft, was alles geht.
Ostern kann vieles sein – wir zeigen mit unseren Fetzt-Tipps zwischen Club, Livemusik, Party und frischer Luft, was alles geht. Foto: Bandfoto,
Die Band Torul kommt nach Zwickau in den Club Seilerstraße.
Die Band Torul kommt nach Zwickau in den Club Seilerstraße. Foto: Bandfoto
Die Melanie Hammer Band bringt ehrlichen Bluesrock in das Malzhaus Plauen.
Die Melanie Hammer Band bringt ehrlichen Bluesrock in das Malzhaus Plauen. Foto: Bandfoto
Zehnnachhalb statt Fünfvorzwölf: Die Band Zehnnachhalb bringt Partystimmung in die alte Baldauf-Villa in Marienberg.
Zehnnachhalb statt Fünfvorzwölf: Die Band Zehnnachhalb bringt Partystimmung in die alte Baldauf-Villa in Marienberg. Foto: Bandfoto
Bunte Ostereier gibt es im Wasserschloss zu finden.
Bunte Ostereier gibt es im Wasserschloss zu finden. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Schwarze Ostern und natürlich Eiersuche
Redakteur
Von Maurice Querner
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Ostern kann vieles sein: Pflichtprogramm, Familienmarathon – oder einfach ein guter Anlass, rauszugehen. Das zeigen unsere Fetzt-Tipps zwischen dunklem Club, ehrlicher Livemusik, Party und frischer Luft .

Nach Familienkaffee und Oster-Pflichtprogramm soll es in Zwickau angenehm düster werden: Am Sonntag (5. April) lädt der Club Seilerstraße zu „Schwarze Ostern“ ein – mit Live-Auftritt der populären slowenischen Synthpop-/Wave-Band Torul und anschließendem Dark Clubbing auf drei Floors. Musikalisch reicht das von Future Pop, EBM und...
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