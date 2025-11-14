Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fetzt in dieser Woche: Vier Kulturtipps zum Drinnen- und Dranbleiben im November

Bild: Duo Stiehler/Lucaciu, Andreas Schmidt, Collage Freie Presse
Bild: Duo Stiehler/Lucaciu, Andreas Schmidt, Collage Freie Presse
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Vier Kulturtipps zum Drinnen- und Dranbleiben im November
Von Nicole Jähn, Johanna Eisner, Caspar Leder
Der November ist mal wieder zuverlässig grau und neblig? Kein Grund, unnötig rauszugehen. Wir haben vier Tipps, mit denen Drinnenbleiben noch mehr Spaß macht: süße Baby-Eulen, einen Weihnachtsbaum, der nicht nadelt, ein Buch über ein leuchtendes Stück DDR-Geschichte und Jazz fürs Sofa.

Steine statt Nadeln: Der offizielle Weihnachtsbaum auf dem Markt ist mal wieder zu klein, zu kahl, zu schief, vom Borkenkäfer befallen? Und auf überfüllte Weihnachtsmärkte im Dezember können Sie auch verzichten? Wir hätten da einen Baum, der nicht nadelt (aber stattdessen vielleicht mal den einen oder anderen Baustein verliert). Ob der...
