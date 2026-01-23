MENÜ
  Fetzt in dieser Woche: Von legendärer Akt- und Modefotografie bis zum Podcast mit Bibi Blocksberg-Star Lina Larissa Strahl

Kultur
Fetzt in dieser Woche: Von legendärer Akt- und Modefotografie bis zum Podcast mit Bibi Blocksberg-Star Lina Larissa Strahl
Von Anne Lena Mösken, Oleksandra Patlai, Maurice Querner, Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was stimmt nicht mit Amerika? Vielleicht erfahren wir es von Rieke Havertz. Und ein neues Buch beantwortet Fragen zu dem, was wir jeden Tag tragen.

Er hat der Modefotografie eigene Eleganz verliehen und Generationen von „Bildmachern“ geprägt: Günter Rössler (1926 bis 2012). In seinen Reportagen und Bildstrecken hielt er zudem den Alltag in der DDR sowie in Ost- und Mitteleuropa fest. Berühmt wurde er aber vor allem durch seine ästhetische Aktfotografie, die er in der DDR erstmals als...
Mehr Artikel