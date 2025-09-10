Filmreise durch die ganze Welt: Ende September startet in Chemnitz Jubiläumsedition des Schlingel-Festivals

Das Internationale Filmfestival Schlingel bringt vom 27. September bis 4. Oktober 212 Filme aus 58 Ländern nach Chemnitz. Die 30. Ausgabe bietet ein Programm für jedes Alter.

Ende September wird Chemnitz zur europäischen Film-Hauptstadt: Vom 27. September bis 4. Oktober lädt das Internationale Schlingel-Festival für Kinder und junges Publikum zu seiner 30. Ausgabe – und damit zu einer filmischen Weltreise mitten in der Kulturhauptstadt Europas. 212 Produktionen aus 58 Ländern wurden ausgewählt, destilliert aus...