  • Große Sonderschau in Dresden bringt Edvard Munch und Paula Modersohn-Becker lebensgroß zusammen

Edvard Munch: „Selbstbildnis vor blauem Himmel“.
Edvard Munch: „Selbstbildnis vor blauem Himmel“. Bild: Ove Kvavik/Munchmuseet Oslo
Paula Modersohn-Becker: „Mädchenkopf“ um das Jahr 1905.
Paula Modersohn-Becker: „Mädchenkopf“ um das Jahr 1905. Bild: Repro: Städel Museum, Frankfurt am Main
Paula Modersohn-Becker: „Selbstbildnis mit Hand am Kinn“ von 1906/07.
Paula Modersohn-Becker: „Selbstbildnis mit Hand am Kinn“ von 1906/07. Bild: Repro: Landesmuseum Hannover/ARTOTHEK
Edvard Munch: „Das kranke Kind“ von 1925.
Edvard Munch: „Das kranke Kind“ von 1925. Bild: Repro: Juri Kobayashi/Munchmuseet Oslo
Blick in die Ausstellung.
Blick in die Ausstellung. Bild: Oliver Killig
Kultur
Große Sonderschau in Dresden bringt Edvard Munch und Paula Modersohn-Becker lebensgroß zusammen
Von Matthias Zwarg
In einer wunderbaren Ausstellung begegnen sich im Dresdener Albertinum die beiden Jahrhundert-Künstler Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch, um sich den „großen Fragen des Lebens“ zu widmen.

Es ist eine ungewöhnliche, aber wunderbare Idee: Zum ersten Mal werden im Dresdner Albertinum unter dem etwas pathetischen Titel „Die großen Fragen des Lebens“ 75 Werke von Paula Modersohn-Becker und 55 Arbeiten von Edvard Munch gemeinsam ausgestellt. Anlass war für Birgit Dalbajewa und Andreas Dehmer, die die Ausstellung gemeinsam...
15.09.2025
4 min.
Der Doppel-Munch: Warum in Dresden bald die nächste Ausstellung zu dem Norweger ansteht
In Chemnitz wurden zur aktuellen Munch-Ausstellung, hier das Gemälde „Zwei Menschen. Die Einsamen", bis vergangene Woche über 25.000 Besuche gezählt.
Die Ausstellung „Edvard Munch. Angst" in den Kunstsammlungen Chemnitz ist noch nicht mal richtig in der Halbzeit angekommen, da kündigen die Kunstsammlungen Dresden ebenfalls eine Munch-Schau an. Was steckt dahinter?
Katharina Leuoth
06.02.2026
3 min.
Malerischer Dialog: Modersohn-Becker und Munch in Dresden
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden widmen Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch eine große Ausstellung im Albertinum.
Es geht um "die großen Fragen des Lebens". So lautet der Untertitel einer Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über zwei Größen der Malerei: Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch.
