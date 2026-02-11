Große Sonderschau in Dresden bringt Edvard Munch und Paula Modersohn-Becker lebensgroß zusammen

Kultur
In einer wunderbaren Ausstellung begegnen sich im Dresdener Albertinum die beiden Jahrhundert-Künstler Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch, um sich den „großen Fragen des Lebens“ zu widmen.
Es ist eine ungewöhnliche, aber wunderbare Idee: Zum ersten Mal werden im Dresdner Albertinum unter dem etwas pathetischen Titel „Die großen Fragen des Lebens“ 75 Werke von Paula Modersohn-Becker und 55 Arbeiten von Edvard Munch gemeinsam ausgestellt. Anlass war für Birgit Dalbajewa und Andreas Dehmer, die die Ausstellung gemeinsam...
