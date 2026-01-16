Herkules-Ausstellung in Dresden mit „Tatort“-Feeling: Eine hervorragende Schau zwischen Mord und Olymp!

Herkules ist bis heute ein gern thematisierter Mythos: Als Held und Antiheld zugleich wird der Halbgott in einer hochinteressanten Sonderausstellung in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden nach allen Seiten ausgeleuchtet und wunderbar kommentiert von „Tatort“-Kommissar Martin Brambach.

Welcher Mann hat nicht schon mal heimlich davon geträumt? Muskelbepackt schier unmögliche Heldentaten vollbringen, schon im irdischen Leben nicht weniger als drei Frauen, schließlich in den Olymp aufsteigen und dort bis in alle Ewigkeit den Ruhm genießen? Dazu saufen und fressen bis ans Ende aller Tage? Doch dafür muss man schon von Zeus...