Ibug in der Kulturhauptstadt: Festival gibt Veranstaltungsort bekannt

Dass das Festival für urbane Kunst 2025 mal wieder in Chemnitz stattfindet, ist seit langem klar. Nur um den Ort machten die Veranstalter ein Geheimnis. Jetzt haben sie ihn bekanntgegeben.

Die Ibug - kurz für das lange Wort Industriebrachenumgestaltung - präsentiert einmal jährlich Kunst in Brachen und leerstehenden Einrichtungen Sachsens. Im Kulturhauptstadtjahr findet das Festival für urbane Kunst mal wieder in Chemnitz statt. Am Freitagmorgen gaben die Veranstalter nun auch den genauen Ort bekannt.