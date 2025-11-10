Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Im Bällebad der rechten Seele: So lief die Querdenker-Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle

Nicht-Szene-Journalisten wollte man auf der Buchmesse „Seitenwechsel“ nicht zulassen. Unser Autor war inkognito vor Ort.
Nicht-Szene-Journalisten wollte man auf der Buchmesse „Seitenwechsel“ nicht zulassen. Unser Autor war inkognito vor Ort. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Nicht-Szene-Journalisten wollte man auf der Buchmesse „Seitenwechsel“ nicht zulassen. Unser Autor war inkognito vor Ort.
Nicht-Szene-Journalisten wollte man auf der Buchmesse „Seitenwechsel“ nicht zulassen. Unser Autor war inkognito vor Ort. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Meinung
Kultur
Im Bällebad der rechten Seele: So lief die Querdenker-Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle
Von Tobias Prüwer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der erklärten Gegenschau zur Leipziger Buchmesse herrschte Eintracht zwischen Konservativen und Rechtsextremisten. Die Logistik erwies sich dabei als Desaster.

„Die haben keine Ordnung drin!“ Die aufgebrachte Frau traf einen Punkt: Die Logistik beim ersten „Seitenwechsel“ in Halle war am Wochenende ein Desaster. Doch davon abgesehen war die Stimmung einvernehmlich auf der selbst erklärten „alternativen Buchmesse“. Diese sieht sich als Konkurrenz zur Leipziger Veranstaltung, auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
11 min.
Wismut-Roman „Rummelplatz“: Die Tragödie des Autors Werner Bräunig und wie sein Sohn die schlimme Zeit erlebte
Werner Bräunig 1970 in Halle, sechs Jahre vor seinem Tod.
Knapp 50 Jahre nach dem frühen Tod von Werner Bräunig kommt jetzt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die an seinen berühmten und unvollendeten Wismut-Roman „Rummelplatz“ angelehnt ist. Das Stück kann nur ein Drama sein.
Erik Kiwitter
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
12.09.2025
3 min.
Kindershowtanz: Wenn Kinder die Bühne erobern
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg.
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Katja Reichert aus dem Verein „Keen on Rhythm“, wie Kinder beim Showtanz erste Bühnenerfahrungen sammeln und spielerisch Tanzfreude entwickeln.
Anne Busch
Mehr Artikel