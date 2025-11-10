Im Bällebad der rechten Seele: So lief die Querdenker-Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle

Kultur
Auf der erklärten Gegenschau zur Leipziger Buchmesse herrschte Eintracht zwischen Konservativen und Rechtsextremisten. Die Logistik erwies sich dabei als Desaster.
„Die haben keine Ordnung drin!“ Die aufgebrachte Frau traf einen Punkt: Die Logistik beim ersten „Seitenwechsel“ in Halle war am Wochenende ein Desaster. Doch davon abgesehen war die Stimmung einvernehmlich auf der selbst erklärten „alternativen Buchmesse“. Diese sieht sich als Konkurrenz zur Leipziger Veranstaltung, auf der...
