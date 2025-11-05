Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Kaisermania" für 2026 steht fest: Vorverkauf startet bald, nur das Fernsehen muss draußen bleiben!

Kultur
„Kaisermania" für 2026 steht fest: Vorverkauf startet bald, nur das Fernsehen muss draußen bleiben!
Von Tim Hofmann
Die Spekulationen haben ein Ende: Anfang August gibt Roland Kaiser vier traditionelle „Mania“-Shows in Dresden - allerdings ohne Übertragung beim MDR. So kommen Sie an Karten:

Die Katze ist aus dem Sack: Am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August 2026 findet in Dresden wieder die „Kaisermania“ statt - und zwar wie gehabt bei den Filmnächten am Elbufer. Der ursprüngliche Vertrag für die Location war 2025 ausgelaufen - Veranstalter Semmel hatte daher kürzlich Spekulationen ausgelöst, die erfolgreiche und...
