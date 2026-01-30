„Kalter weißer Mann“ im Fritz-Theater Chemnitz: Kulturkampf in der Kapelle

„Kalter weißer Mann“ verwandelt eine Trauerfeier in eine sprachpolitische Eskalation. Im Fritz-Theater Chemnitz entsteht daraus eine kluge, aber auch sehr komische Ensemblearbeit.

Eigentlich ist die Genderdebatte ja durch – nicht im Sinne einer Lösung oder eines Kompromisses, sondern in verhärteten Fronten. Genau dort setzt die Komödie „Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob an, die nun im Chemnitzer Fritz-Theater zu sehen ist.