  • Kinostart mit „Eddington“ zeigt ein Städtchen voller Pandemie-Wut

Joaquin Phoenix als Sheriff Joe Cross – ein fahriger, schnell überforderter Ordnungshüter, dessen Privatleben längst bröckelt. Ari Aster schaut in „Eddington“ auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird.
Joaquin Phoenix als Sheriff Joe Cross – ein fahriger, schnell überforderter Ordnungshüter, dessen Privatleben längst bröckelt. Ari Aster schaut in „Eddington“ auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird. Bild: Leonine/dpa
Joaquin Phoenix als Sheriff Joe Cross – ein fahriger, schnell überforderter Ordnungshüter, dessen Privatleben längst bröckelt. Ari Aster schaut in „Eddington“ auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird.
Joaquin Phoenix als Sheriff Joe Cross – ein fahriger, schnell überforderter Ordnungshüter, dessen Privatleben längst bröckelt. Ari Aster schaut in „Eddington“ auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird. Bild: Leonine/dpa
Kultur
Kinostart mit „Eddington“ zeigt ein Städtchen voller Pandemie-Wut
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein satirischer Western, ein opulentes Musicalfinale und ein finnischer Rachefeldzug, der keine Gefangenen macht, sind die neuen Kinostarts „Eddington“,Wicked: Teil2“ und „Sisu: Road To Revenge“.

Eddington. Der Regisseur von „Hereditary", „Midsommar" und „Beau Is Afraid", Ari Aster, schaut in Eddington auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird. Joaquin Phoenix und Pedro Pascal stehen sich als politische Erzfeinde gegenüber – und geraten in...
