Kinostart mit „Eddington“ zeigt ein Städtchen voller Pandemie-Wut

Kultur
Ein satirischer Western, ein opulentes Musicalfinale und ein finnischer Rachefeldzug, der keine Gefangenen macht, sind die neuen Kinostarts „Eddington“,Wicked: Teil2“ und „Sisu: Road To Revenge“.
Eddington. Der Regisseur von „Hereditary“, „Midsommar“ und „Beau Is Afraid“, Ari Aster, schaut in Eddington auf eine Kleinstadt in New Mexico, die im Frühjahr 2020 von Pandemie, Verschwörungsfantasien und Wahlkampf vergiftet wird. Joaquin Phoenix und Pedro Pascal stehen sich als politische Erzfeinde gegenüber – und geraten in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.