  • Klang-Welten 2026: Ein Festival verwandelt das Erzgebirge in ein großes Resonanzfeld

Hier erklingt im September 2026 das Erzgebirgsoratorium „Wo die Schätze klingen“ des Dresdner Komponisten Wilfried Krätzschmar, und hier gehört es auch hin: die St.-Wolfgang-Kirche in Schneeberg.
Hier erklingt im September 2026 das Erzgebirgsoratorium „Wo die Schätze klingen“ des Dresdner Komponisten Wilfried Krätzschmar, und hier gehört es auch hin: die St.-Wolfgang-Kirche in Schneeberg. Bild: Andreas Lander
Erweckt in Thum die Texte des Barockdichters Johann Christian Günther zum Leben: Schauspielerin Corinna Harfouch.
Erweckt in Thum die Texte des Barockdichters Johann Christian Günther zum Leben: Schauspielerin Corinna Harfouch. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Das Vokalensemble Slixs holt die Musik von Johann Sebastian Bach in der Marienberger Marienkirche ins Hier und Heute.
Das Vokalensemble Slixs holt die Musik von Johann Sebastian Bach in der Marienberger Marienkirche ins Hier und Heute. Bild: Hagen Wolf
Kultur
Klang-Welten 2026: Ein Festival verwandelt das Erzgebirge in ein großes Resonanzfeld
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kommenden September macht das Musikfest Erzgebirge die Region zur vibrierenden Klangwelt – mit Uraufführungen, Neuentdeckungen und großen Namen, die Geschichte und Gegenwart Unerhörtes entlocken.

Es gibt Festivalmomente, die wirken wie ein kollektives Einatmen, um dann als lang gehaltener Ton über eine Landschaft hinweg zu ziehen. Wenn am 4. September 2026 das Erzgebirge an 25 Orten, bespielt von fünf Ensembles, verstreut zwischen Dorfkirchen, Bushaltestellen und alten Schulhäusern gleichzeitig zu klingen beginnt, so ist das ein...
