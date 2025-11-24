Klang-Welten 2026: Ein Festival verwandelt das Erzgebirge in ein großes Resonanzfeld

Im kommenden September macht das Musikfest Erzgebirge die Region zur vibrierenden Klangwelt – mit Uraufführungen, Neuentdeckungen und großen Namen, die Geschichte und Gegenwart Unerhörtes entlocken.

Es gibt Festivalmomente, die wirken wie ein kollektives Einatmen, um dann als lang gehaltener Ton über eine Landschaft hinweg zu ziehen. Wenn am 4. September 2026 das Erzgebirge an 25 Orten, bespielt von fünf Ensembles, verstreut zwischen Dorfkirchen, Bushaltestellen und alten Schulhäusern gleichzeitig zu klingen beginnt, so ist das ein...