„Kleingeistige Faschos sind normalisiert“ – Bestseller-Autorin Paula Irmschler über ihr Leben in Sachsen

Chemnitz/Köln. Obwohl Paula Irmschler in Köln lebt, fühlt sie sich mit ihrer alten Heimat Chemnitz verbunden. Zurückkommen nach Chemnitz? Das schließt sie nicht aus.

Freie Presse: Sie sind in Dresden geboren und 2010 zum Studium nach Chemnitz gezogen. Über ihre Zeit hier haben Sie das Buch „Superbusen“ geschrieben. Wie fühlt es sich an, dass dieses aktuell in Chemnitz als Popdrama im Theater aufgeführt wird?