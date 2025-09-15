„Krabat“ als Opern-Uraufführung in Sachsen: Erlösungskitsch am Weihnachtsbaum

Kultur
Das Görlitzer Gerhart-Hauptmann-Theater versucht sich mit seiner neuen Familienoper tapfer an einer Uraufführung zeitgenössischen Musiktheaters, legt aber leider eine Bruchlandung hin.
Gerade erst zum „Theater des Jahres“ unter den kleineren Bühnen Deutschlands gekürt, hat sich das Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz des sorbischen „Krabat“-Stoffes angenommen und bei dem Berliner Komponisten Marius Felix Lange eine „Familienoper“ bestellt, gesegnet wohl auch durch Fördermittel des üppiger ausgestatteten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.