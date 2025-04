Kulturhauptstadt-Theater für Toleranz, Weltoffenheit und gegen Faschismus

„Inside Outside Europe“: Aus der geplanten Tetralogie der vier südwestsächsischen Bühnen zum Kulturhauptstadt-Jahr wurde wegen eines Unfalls nur eine Trilogie. Zwei Stücke feierten ihre Uraufführung.

Ein Plädoyer für Toleranz, Weltoffenheit und gegen Faschismus erlebten am Samstagabend Besucher des kleinen Kulturhauptstadt-Festivals „Inside Outside Europe“ in Chemnitz. Das gemeinsame Projekt hatten die vier südwestsächsischen Bühnen verabredet. Doch durch eine Verletzung des Schauspielers Rodrigo Opazo Castro, die er sich bei der...